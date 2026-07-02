В 2026 году трудовую практику на энергообъектах «Рязаньэнерго» пройдут 40 студентов

В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» стартовал новый трудовой сезон студенческих отрядов. В этом году к работе на энергетических объектах приступят 40 молодых специалистов, сообщили в пресс-службе компании. В церемонии открытия приняли участие руководители и представители вузов и колледжей- партнеров, директор «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев.

В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» стартовал новый трудовой сезон студенческих отрядов. В этом году к работе на энергетических объектах приступят 40 молодых специалистов, сообщили в пресс-службе компании.

В церемонии открытия приняли участие руководители и представители вузов и колледжей- партнеров, директор «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев.

В течение июля и августа под руководством наставников будущие энергетики получат знания и практические навыки, а также узнают больше о профессии, работе в отрасли и производственном процессе. К трудовому сезону приступят студенты Рязанского государственного радиотехнического университета (отряд «Потенциал»), Рязанского государственного агротехнологического университета («Электрон»), филиала Петербургского университета путей сообщения Императора Александра I — железнодорожного колледжа («Молния») и Скопинского электротехнического колледжа («Энергетик»).

Одним из ключевых событий сезона станут очные соревнования профессионального мастерства студенческих энергетических отрядов. Участники продемонстрируют умения в ремонте и технической эксплуатации электросетевых объектов, знания по электробезопасности и по применению средств индивидуальной защиты, навыки оказания первой помощи. Лучшие отряды по итогам сезона представят компании на Всероссийском слете студенческих энергетических отрядов «Россети».

"Студенческие энергетические отряды — это один из наиболее эффективных инструментов подготовки молодых специалистов для электросетевого комплекса. С 2014 года через эту программу в наших компаниях прошли уже 4 840 студентов более чем из 50 вузов и колледжей. Многие из них сегодня работают в филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Для нас важно, чтобы будущие энергетики еще во время учебы получали практический опыт на действующих энергообъектах и осознанно выбирали профессию", — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.