Трех пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки

Всего за сутки в регионе зафиксировали 13 319 нарушений ПДД, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Один водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Помимо этого, выявлено более 20 нарушений со стороны водителей грузового транспорта.

Трех пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всего за сутки в регионе зафиксировали 13 319 нарушений ПДД, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Один водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Помимо этого, выявлено более 20 нарушений со стороны водителей грузового транспорта.