Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
28°
Птн, 03
28°
Сбт, 04
26°
ЦБ USD 77.93 -0.34 03/07
ЦБ EUR 88.71 -0.47 03/07
Нал. USD 79.82 / 80.80 02/07 18:15
Нал. EUR 92.50 / 93.48 02/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
5 часов назад
303
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
Вчера 14:29
1 054
170 квартир в Рязани живут 45 дней без горячей воды. Они боятся остать...
Жители домов №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе уже более...
30 июня 15:05
1 944
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
1 213
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Стало известно, готовы ли популярные пляжи к наплыву рязанцев
На Уржинском озере открыли купальный сезон. Водоем проверили водолазы и санитарные врачи, а на берегу дежурят спасатели и медики. В этом году появились новые раздевалки и спасательные лестницы. На 3-м Борковском карьере также разрешено купание. Отмечается, что там обычно наблюдается большое количество отдыхающих. Вода чистая, люди могут плавать на сапах и лодках. На пляже есть информационный стенд с правилами безопасности и медицинская помощь. На 2-м Борковском пляже есть батуты, лежаки и медпункт. Однако, как уточняется, купание здесь запрещено. Об этом свидетельствует черный флаг. Озеро Ореховое после благоустройства стало более комфортным, но некоторые отдыхающие недовольны отсутствием волейбольных площадок и летних кафе.

На Уржинском озере открыли купальный сезон. Об этом пишет ВГТРК «Ока».

Водоем проверили водолазы и санитарные врачи, а на берегу дежурят спасатели и медики. В этом году появились новые раздевалки и спасательные лестницы.

На 3-м Борковском карьере также разрешено купание. Отмечается, что там обычно наблюдается большое количество отдыхающих. Вода чистая, люди могут плавать на сапах и лодках. На пляже есть информационный стенд с правилами безопасности и медицинская помощь.

На 2-м Борковском пляже есть батуты, лежаки и медпункт. Однако, как уточняется, купание здесь запрещено. Об этом свидетельствует черный флаг.

Озеро Ореховое после благоустройства стало более комфортным, но некоторые отдыхающие недовольны отсутствием волейбольных площадок и летних кафе.

Синоптики прогнозируют жару до 33 градусов, что привлечет много людей на пляжи. В тексте подчеркивается, что в этом сезоне в водоемах региона уже произошло 4 трагических случая.