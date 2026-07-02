Стало известно, готовы ли популярные пляжи к наплыву рязанцев

На Уржинском озере открыли купальный сезон. Водоем проверили водолазы и санитарные врачи, а на берегу дежурят спасатели и медики. В этом году появились новые раздевалки и спасательные лестницы. На 3-м Борковском карьере также разрешено купание. Отмечается, что там обычно наблюдается большое количество отдыхающих. Вода чистая, люди могут плавать на сапах и лодках. На пляже есть информационный стенд с правилами безопасности и медицинская помощь. На 2-м Борковском пляже есть батуты, лежаки и медпункт. Однако, как уточняется, купание здесь запрещено. Об этом свидетельствует черный флаг. Озеро Ореховое после благоустройства стало более комфортным, но некоторые отдыхающие недовольны отсутствием волейбольных площадок и летних кафе.

На Уржинском озере открыли купальный сезон. Об этом пишет ВГТРК «Ока».

Водоем проверили водолазы и санитарные врачи, а на берегу дежурят спасатели и медики. В этом году появились новые раздевалки и спасательные лестницы.

На 3-м Борковском карьере также разрешено купание. Отмечается, что там обычно наблюдается большое количество отдыхающих. Вода чистая, люди могут плавать на сапах и лодках. На пляже есть информационный стенд с правилами безопасности и медицинская помощь.

На 2-м Борковском пляже есть батуты, лежаки и медпункт. Однако, как уточняется, купание здесь запрещено. Об этом свидетельствует черный флаг.

Озеро Ореховое после благоустройства стало более комфортным, но некоторые отдыхающие недовольны отсутствием волейбольных площадок и летних кафе.

Синоптики прогнозируют жару до 33 градусов, что привлечет много людей на пляжи. В тексте подчеркивается, что в этом сезоне в водоемах региона уже произошло 4 трагических случая.