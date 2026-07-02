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Совфед сохранил порог «упрощенки» по НДС для малого бизнеса
Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс, которые сохранят порог выручки в 20 миллионов рублей, после которого предприниматели обязаны платить НДС, до 2029 года. С этого года порог был снижен с 60 до 20 миллионов рублей, что вызвало жалобы малого бизнеса на рост налоговой нагрузки. Законопроект предусматривает, что за 2025-2028 годы предельный размер доходов для освобождения от уплаты НДС останется на уровне 20 миллионов рублей. В 2029 году порог составит 15 миллионов рублей, а с 2030 года — 10 миллионов рублей.

Совфед сохранил порог «упрощенки» по НДС для малого бизнеса. Об этом сообщает ТАСС.

Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс, которые сохранят порог выручки в 20 миллионов рублей, после которого предприниматели обязаны платить НДС, до 2029 года. С этого года порог был снижен с 60 до 20 миллионов рублей, что вызвало жалобы малого бизнеса на рост налоговой нагрузки.

Инициатива зафиксировать порог принадлежит главе Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение и поручил отложить дальнейшее снижение порога.

Законопроект предусматривает, что за 2025-2028 годы предельный размер доходов для освобождения от уплаты НДС останется на уровне 20 миллионов рублей. В 2029 году порог составит 15 миллионов рублей, а с 2030 года — 10 миллионов рублей.

По оценкам, нововведения затронут 360 тысяч компаний и около 4 миллионов человек. В финансово-экономическом обосновании указано, что отсрочка приведёт к выпадающим доходам федерального бюджета: около 51,1 миллиарда рублей в 2027 году и примерно по 100 миллиардов рублей ежегодно в 2028 и 2029 годах.