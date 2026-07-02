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Рязанский ТЦ представил афишу мероприятий на июль
4 июля — «Машина времени»: фестиваль легенд на колесах. Возрастное ограничение — 0+. Вход — свободный. На парковке напротив входа № 2 представят более 150 ретро‑автомобилей — от культовых советских моделей до европейских и американских авто. Гостей ждут конкурсы, интерактивы и призы. Кульминация дня — выступление cover‑группы «Неон» (14:30-16:00). Завершит праздник награждение участников. Начало программы — в 12:00.

Рязанцам представили афишу мероприятий в ТЦ «Марко Молл» на июль. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.

4 июля — «Машина времени»: фестиваль легенд на колесах. Возрастное ограничение — 0+. Вход — свободный.

На парковке напротив входа № 2 представят более 150 ретро‑автомобилей — от культовых советских моделей до европейских и американских авто. Гостей ждут конкурсы, интерактивы и призы. Кульминация дня — выступление cover‑группы «Неон» (14:30-16:00). Завершит праздник награждение участников. Начало программы — в 12:00.

8 июля — День семьи, любви и верности.

В этот день на медиафасаде «Марко Молл» покажут видео о семье с теплыми и искренними словами поздравлениями. Посетителям предоставят скидку 50% на все сеансы кинокомплекса «Пять звёзд».

Праздничные мероприятия ко Дню семьи продолжатся в «Марко Молле» 11 июля. В программе — «День семьи: большой русский праздник». Возрастное ограничение — 0+. Вход — свободный. Начало — в 14:30, площадка напротив магазина Zarina.

В состязаниях посоревнуются команды‑"дворы". Для влюблённых и семейных пар подготовлены сюрпризы, а для семей с детьми в этот день будут работать игровая и творческая локации. Завершится праздник воздушным шоу.

18 июля — «Пенная вечеринка» для юных гостей. Возрастное ограничение — 0+. Начало — в 14:30. Мероприятие пройдет на площадке парковки у входа № 2. Вход — свободный.

Гостей в этот день будут угощать лимонадом, сладкой ватой и крио‑мороженым. Также будут работать несколько игровых станций с дартсом и метанием колец. Если в этот день будет плохая погода, то праздник пройдет внутри ТРЦ.

25 июля — праздник для юных путешественников «В подводном царстве». Возрастное ограничение — 0+. Вход — свободный. Начало — в 14:30. Мероприятие пройдет на площадке напротив магазина Zarina.

Гостям предстоит вместе с обитателями морского царства вернуть голос Русалочке. В программе: творческое занятие, игровые локации, сладкая вата и аквадискотека.

26 июля — мероприятие «Чтение с собакой». Возрастное ограничение — 0+. Вход — свободный. Начало — в 16:00.

Пришедшие в этот день в «Читай город» смогут выбрать понравившуюся книгу, прочитать вслух отрывок из нее и познакомиться с собакой.

В выставочной афише июля — вселенная Джоан Роулинг в интерактивной экспозиции «Мир Гарри Поттера», которая начнет работу в «Марко Молл» с 16 июля. Возрастное ограничение — 0+. Вход — платный.

Гостей ждут более пяти интерактивных зон, шесть увлекательных мастер‑классов. Также можно будет сделать фото на память с любимыми персонажами, посетить фирменный «магический» магазин.

Выставка будет открыта до 30 августа.