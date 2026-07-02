Рязанец сфотографировал серебристые облака

Горожанин отметил, что кадры удалось сделать ночью 1 июля. Они сделаны в Песочне. Справка: Серебристые облака — это высокие облачные образования в земной атмосфере, которые формируются в мезосфере — самом верхнем слое атмосферы на высоте примерно 75-95 километров над поверхностью Земли. Они видны в глубоких сумерках, когда Солнце уже зашло за горизонт, но продолжает подсвечивать их снизу.