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В Рязанской области двух мужчин приговорили к 17 годам колонии за организацию нарколаборатории
По данным прокуратуры, они арендовали дом в Касимовском районе и устроили там лабораторию. С мая по июнь 2025 года они изготовили более 15 кг мефедрона. Часть наркотиков они спрятали в лесополосе, чтобы потом продать. Суд приговорил виновных к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В Рязанской области двух мужчин приговорили к 17 годам колонии за организацию нарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, они арендовали дом в Касимовском районе и устроили там лабораторию. С мая по июнь 2025 года они изготовили более 15 кг мефедрона. Часть наркотиков они спрятали в лесополосе, чтобы потом продать.

Суд приговорил виновных к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.