Рязанцев пригласили на «Ореховый забег»

В Рязани 11 июля в Лесопарке пройдёт спортивный праздник в рамках проекта «СпортАктиV Рязанской области». В программе — Большой Ореховый забег и соревнования по северной ходьбе. Программа дня: 08:00—08:50 — работа выставок, интерактивных площадок и аниматоров. 08:50 — зарядка для детей в формате анимационной программы. 09:00 — детские забеги на дистанции 1000 м и 500 м. 09:20 — разминка для участников забега на 5 км. 09:30 — старт забега на 5 километров. 09:40 — старт соревнований по северной ходьбе на дистанцию 2 километра. 10:00—11:30 — развлекательная программа и розыгрыши призов от спонсоров и партнёров. Регистрация по ссылке. Выдача стартовых номеров: 10 июля с 17:00 до 19:00; 11 июля с 08:00 до 08:50. Место выдачи — резиденция Деда Мороза в Лесопарке. Возрастное ограничение 0+.