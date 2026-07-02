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Рязанцев пригласили на «Ореховый забег»
В Рязани 11 июля в Лесопарке пройдёт спортивный праздник в рамках проекта «СпортАктиV Рязанской области». В программе — Большой Ореховый забег и соревнования по северной ходьбе. Программа дня: 08:00—08:50 — работа выставок, интерактивных площадок и аниматоров. 08:50 — зарядка для детей в формате анимационной программы. 09:00 — детские забеги на дистанции 1000 м и 500 м. 09:20 — разминка для участников забега на 5 км. 09:30 — старт забега на 5 километров. 09:40 — старт соревнований по северной ходьбе на дистанцию 2 километра. 10:00—11:30 — развлекательная программа и розыгрыши призов от спонсоров и партнёров. Регистрация по ссылке. Выдача стартовых номеров: 10 июля с 17:00 до 19:00; 11 июля с 08:00 до 08:50. Место выдачи — резиденция Деда Мороза в Лесопарке. Возрастное ограничение 0+.

Рязанцев пригласили на «Ореховый забег». Об этом сообщает мэрия.

В Рязани 11 июля в Лесопарке пройдёт спортивный праздник в рамках проекта «СпортАктиV Рязанской области». В программе — Большой Ореховый забег и соревнования по северной ходьбе.

Программа дня:

  • 08:00-08:50 — работа выставок, интерактивных площадок и аниматоров.
  • 08:50 — зарядка для детей в формате анимационной программы.
  • 09:00 — детские забеги на дистанции 1000 м и 500 м.
  • 09:20 — разминка для участников забега на 5 км.
  • 09:30 — старт забега на 5 километров.
  • 09:40 — старт соревнований по северной ходьбе на дистанцию 2 километра.
  • 10:00-11:30 — развлекательная программа и розыгрыши призов от спонсоров и партнёров.

Регистрация по ссылке.

Выдача стартовых номеров:

  • 10 июля с 17:00 до 19:00;
  • 11 июля с 08:00 до 08:50. Место выдачи — резиденция Деда Мороза в Лесопарке.

Возрастное ограничение 0+.