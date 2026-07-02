Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с сайтом об атаках БПЛА

Мошенники начали создавать фейковые сайты, которые якобы предоставляют информацию о атаках БПЛА и ближайших укрытиях. Они предлагают россиянам подключить уведомления через поддельный сервис под названием «Радар РФ». Специалисты зафиксировали новую схему, при которой жертвы должны ввести 6-значный код для подключения к системе оповещения. После этого они получают сообщение о взломе личного кабинета на «госсервисе» и просьбу перезвонить на «выделенную линию поддержки». Во время разговора мошенники используют привычные схемы, сообщая о финансировании запрещенных организаций и необходимости срочной защиты сбережений.

В России активизировались мошенники, создающие фейковые сайты, которые якобы предоставляют информацию о атаках беспилотников и ближайших укрытиях. Как сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ со ссылкой на компанию «F6», злоумышленники предлагают россиянам подключить уведомления через поддельный сервис под названием «Радар РФ».

Специалисты зафиксировали новую схему, при которой жертвы должны ввести 6-значный код для подключения к системе оповещения. После этого они получают сообщение о взломе личного кабинета на «госсервисе» и просьбу перезвонить на «выделенную линию поддержки».

Во время разговора мошенники используют привычные схемы, сообщая о финансировании запрещенных организаций и необходимости срочной защиты сбережений. Главная цель злоумышленников заключается в том, чтобы убедить человека связаться с мошенническим колл-центром и поверить, что он общается с представителями государственных органов.

МВД призывает граждан быть осторожными и не доверять сомнительным источникам информации.