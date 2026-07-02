Российские войска освободили Пискуновку в ДНР

За сутки поражены: объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, площадки запуска беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153-х районах. Силы Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб и 631 беспилотник.