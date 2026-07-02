Reuters: Казахстан поставит России 50 тысяч тонн бензина в рамках гумпомощи

Отмечается, что Астана отправит Москве Аи-92 и Аи-95 в июле и августе. По данным Reuters, топливо могут взять у Павлодарского нефтехимического завода (НХЗ) и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Конденсат». Агентство уточнило, что для России это незначительный объем, а для рынка Казахстана могут быть негативные последствия. При этом, как утверждает Reuters, согласие на поставки уже есть.

Казахстан поставит России 50 тысяч тонн бензина в рамках гуманитарной помощи. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Астана отправит Москве Аи-92 и Аи-95 в июле и августе. По данным Reuters, топливо могут взять у Павлодарского нефтехимического завода (НХЗ) и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Конденсат».

Агентство уточнило, что для России это незначительный объем, а для рынка Казахстана могут быть негативные последствия. При этом, как утверждает Reuters, согласие на поставки уже есть.