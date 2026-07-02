Опубликована программа фестиваля воздухоплавания «Небо России» 2026

Фестиваль пройдет с 3 по 10 августа. В этом году в Рязань приедет 20 команд воздухоплавателей из разных регионов России. В рамках фестиваля пройдут всероссийские рейтинговые соревнования по воздухоплавательному спорту: Кубок Фестиваля «Небо России» и Кубок Рязанской области. Спортивные полёты пройдут с 3 по 6 августа в пределах лётной зоны Рязанской области (60-100 км от Рязани): Спасский, Пронский, Старожиловский, Захаровский, Михайловский районы. Спортивные полёты будут проходить в утренние (05:00-08:30) и вечерние часы (18:00-20:00)

Опубликована программа фестиваля воздухоплавания «Небо России» 2026. Ее представили организаторы.

Фестиваль пройдет с 3 по 10 августа. В этом году в Рязань приедет 20 команд воздухоплавателей из разных регионов России. В рамках фестиваля пройдут всероссийские рейтинговые соревнования по воздухоплавательному спорту: Кубок Фестиваля «Небо России» и Кубок Рязанской области. Спортивные полёты пройдут с 3 по 6 августа в пределах лётной зоны Рязанской области (60-100 км от Рязани): Спасский, Пронский, Старожиловский, Захаровский, Михайловский районы. Спортивные полёты будут проходить в утренние (05:00-08:30) и вечерние часы (18:00-20:00)

С 3 по 6 августа в программе фестиваля запланированы полеты. Культурно-развлекательная программа «Неба России» запланирована на 7, 8 и 9 августа. Отмечается, что в эти дни будет для всех желающих будет работать фестивальная площадка в 3 км от города Спасск-Рязанский (Спасский район Рязанской области). Гостей ждут концерты и выступления творческих коллективов, ярмарка рукоделия, творческие мастерские, воздушные змеи, лекторий, настольные игры, конкурсы, активности на свежем воздухе, будут работать фотозоны и точки питания. Гости смогут познакомиться с традиционными рязанскими ремёслами, посетить экскурсии в значимые места Спасского района.

Главными событиями в эти дни станет шоу вечернего свечения шаров ( 19:00—21:30 ) и утренние привязные подъёмы (05:00-08:30).

Возрастное ограничение 0+.

Фото: Telegram-канал Федерации воздухоплавания Рязанской области