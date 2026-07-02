Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
29°
Птн, 03
28°
Сбт, 04
26°
ЦБ USD 78.27 0 02/07
ЦБ EUR 89.18 -0.09 02/07
Нал. USD 80.01 / 79.90 02/07 13:55
Нал. EUR 93.26 / 93.20 02/07 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
25 минут назад
70
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
Вчера 14:29
892
170 квартир в Рязани живут 45 дней без горячей воды. Они боятся остать...
Жители домов №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе уже более...
30 июня 2026 15:05
1 874
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
1 200
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Опубликована программа фестиваля воздухоплавания «Небо России» 2026
Фестиваль пройдет с 3 по 10 августа. В этом году в Рязань приедет 20 команд воздухоплавателей из разных регионов России. В рамках фестиваля пройдут всероссийские рейтинговые соревнования по воздухоплавательному спорту: Кубок Фестиваля «Небо России» и Кубок Рязанской области. Спортивные полёты пройдут с 3 по 6 августа в пределах лётной зоны Рязанской области (60-100 км от Рязани): Спасский, Пронский, Старожиловский, Захаровский, Михайловский районы. Спортивные полёты будут проходить в утренние (05:00-08:30) и вечерние часы (18:00-20:00)

Опубликована программа фестиваля воздухоплавания «Небо России» 2026. Ее представили организаторы.

Фестиваль пройдет с 3 по 10 августа. В этом году в Рязань приедет 20 команд воздухоплавателей из разных регионов России. В рамках фестиваля пройдут всероссийские рейтинговые соревнования по воздухоплавательному спорту: Кубок Фестиваля «Небо России» и Кубок Рязанской области. Спортивные полёты пройдут с 3 по 6 августа в пределах лётной зоны Рязанской области (60-100 км от Рязани): Спасский, Пронский, Старожиловский, Захаровский, Михайловский районы. Спортивные полёты будут проходить в утренние (05:00-08:30) и вечерние часы (18:00-20:00)

С 3 по 6 августа в программе фестиваля запланированы полеты. Культурно-развлекательная программа «Неба России» запланирована на 7, 8 и 9 августа. Отмечается, что в эти дни будет для всех желающих будет работать фестивальная площадка в 3 км от города Спасск-Рязанский (Спасский район Рязанской области). Гостей ждут концерты и выступления творческих коллективов, ярмарка рукоделия, творческие мастерские, воздушные змеи, лекторий, настольные игры, конкурсы, активности на свежем воздухе, будут работать фотозоны и точки питания. Гости смогут познакомиться с традиционными рязанскими ремёслами, посетить экскурсии в значимые места Спасского района.

Главными событиями в эти дни станет шоу вечернего свечения шаров (19:00—21:30) и утренние привязные подъёмы (05:00-08:30).

Возрастное ограничение 0+.

Фото: Telegram-канал Федерации воздухоплавания Рязанской области