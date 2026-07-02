Окский заповедник отправил на Ямал семь стерхов

Птицы, которые провели зиму в питомнике, были перевезены в заказник «Куноватский», расположенный в пойме Оби. Перед тем как выпустить их в дикую природу, стерхов обследовали и «окольцевали» — установили специальные GPS-датчики для отслеживания их образа жизни и перемещений. Кроме того, каждой птице надели кольцо с уникальным номером для идентификации. Для транспортировки стерхов к новому месту обитания были изготовлены специальные клетки. Путешествие заняло 26 часов, включая перелет из Москвы в Салехард, а затем в Куноват. После прибытия птицы провели 12 часов в специальном вольере, прежде чем были выпущены на свободу.

Окский заповедник отправил на Ямал семь стерхов, сообщает пресс-служба Окского биосферного заповедника.

Птицы, которые провели зиму в питомнике, были перевезены в заказник «Куноватский», расположенный в пойме Оби.

Перед тем как выпустить их в дикую природу, стерхов обследовали и «окольцевали» — установили специальные GPS-датчики для отслеживания их образа жизни и перемещений. Кроме того, каждой птице надели кольцо с уникальным номером для идентификации.

Для транспортировки стерхов к новому месту обитания были изготовлены специальные клетки. Путешествие заняло 26 часов, включая перелет из Москвы в Салехард, а затем в Куноват.

После прибытия птицы провели 12 часов в специальном вольере, прежде чем были выпущены на свободу.