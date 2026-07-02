Около ста рязанцев пострадали от укусов клещей за неделю

По данным оперативного мониторинга, за прошедшую неделю в медицинские организации Рязанской области с жалобами на укусы клещей обратился 91 человек, среди которых 23 ребенка. Рязанцам напомнили, что при обнаружении клеща необходимо обратиться в медучреждение.

Около ста рязанцев пострадали от укусов клещей за неделю. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным оперативного мониторинга, за прошедшую неделю в медицинские организации Рязанской области с жалобами на укусы клещей обратился 91 человек, среди которых 23 ребенка.

Рязанцам напомнили, что при обнаружении клеща необходимо обратиться в медучреждение.