Около ста рязанцев пострадали от укусов клещей за неделю
По данным оперативного мониторинга, за прошедшую неделю в медицинские организации Рязанской области с жалобами на укусы клещей обратился 91 человек, среди которых 23 ребенка. Рязанцам напомнили, что при обнаружении клеща необходимо обратиться в медучреждение.
Около ста рязанцев пострадали от укусов клещей за неделю. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
По данным оперативного мониторинга, за прошедшую неделю в медицинские организации Рязанской области с жалобами на укусы клещей обратился 91 человек, среди которых 23 ребенка.
Рязанцам напомнили, что при обнаружении клеща необходимо обратиться в медучреждение.