Оглашен приговор работнице рязанского магазина за хищение у работодателя 2 млн

Установлено, что 24-летняя девушка работала продавцом-консультантом в мебельном магазине. Злоумышленница присваивала наличные деньги, полученные от покупателей за товар. Вину она признала и добровольно возместила предпринимателю причиненный материальный ущерб. Суд вынес приговор по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в особо крупном размере) и назначил девушке три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и возложением дополнительных обязанностей.

Оглашен приговор работнице магазина в Сасовском округе за хищение у работодателя более двух миллионов рублей. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что 24-летняя девушка работала продавцом-консультантом в мебельном магазине. Злоумышленница присваивала наличные деньги, полученные от покупателей за товар.

Вину она признала и добровольно возместила предпринимателю причиненный материальный ущерб.

Суд вынес приговор по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в особо крупном размере) и назначил девушке три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и возложением дополнительных обязанностей.