Новый налоговый вычет появится в России
Отмечается, с 1 сентября 2026 года начнет действовать налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Россияне смогут вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года. В министерстве пояснили, что размер вычета зависит от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика.
Новый налоговый вычет появится в России. Об этом
Отмечается, с 1 сентября 2026 года начнет действовать налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Россияне смогут вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года.
В министерстве пояснили, что размер вычета зависит от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика.
Помимо этого, с 1 сентября максимальная сумма вычета для родителей, заключающих договоры в пользу своих детей, увеличится с 400 до 500 тысяч рублей.