Новый налоговый вычет появится в России

Отмечается, с 1 сентября 2026 года начнет действовать налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Россияне смогут вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года. В министерстве пояснили, что размер вычета зависит от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика.

Новый налоговый вычет появится в России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Отмечается, с 1 сентября 2026 года начнет действовать налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Россияне смогут вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года.

В министерстве пояснили, что размер вычета зависит от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика.

Помимо этого, с 1 сентября максимальная сумма вычета для родителей, заключающих договоры в пользу своих детей, увеличится с 400 до 500 тысяч рублей.