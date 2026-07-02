Медики заявили, что запущенный кариес может привести к смерти
По словам стоматолога, дело в том, что кариес перерастает в периодонтит и остеомиелит. У человека развивается воспаление мягких тканей и лимфоузлов, которое переходит в пространство, где находятся сердце и магистральные сосуды. Затем возникает отек, и сердце теряет свою сократительную способность. «А это уже крайне опасно и может привести к смерти, если у человека есть проблемы с иммунной системой, о которых он порой даже не догадывается», отметил медик.
Медики заявили, что запущенный кариес может привести к смерти. Об этом пишет «Лента. ру».
По словам стоматолога, дело в том, что кариес перерастает в периодонтит и остеомиелит. У человека развивается воспаление мягких тканей и лимфоузлов, которое переходит в пространство, где находятся сердце и магистральные сосуды.
Затем возникает отек, и сердце теряет свою сократительную способность.
«А это уже крайне опасно и может привести к смерти, если у человека есть проблемы с иммунной системой, о которых он порой даже не догадывается», отметил медик.