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Медики заявили, что запущенный кариес может привести к смерти
По словам стоматолога, дело в том, что кариес перерастает в периодонтит и остеомиелит. У человека развивается воспаление мягких тканей и лимфоузлов, которое переходит в пространство, где находятся сердце и магистральные сосуды. Затем возникает отек, и сердце теряет свою сократительную способность. «А это уже крайне опасно и может привести к смерти, если у человека есть проблемы с иммунной системой, о которых он порой даже не догадывается», отметил медик.

Медики заявили, что запущенный кариес может привести к смерти. Об этом пишет «Лента. ру».

По словам стоматолога, дело в том, что кариес перерастает в периодонтит и остеомиелит. У человека развивается воспаление мягких тканей и лимфоузлов, которое переходит в пространство, где находятся сердце и магистральные сосуды.

Затем возникает отек, и сердце теряет свою сократительную способность.

«А это уже крайне опасно и может привести к смерти, если у человека есть проблемы с иммунной системой, о которых он порой даже не догадывается», отметил медик.