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Игоря Грекова этапируют в Москву
Об этом стало известно на заседании в Советском районном суде на рассмотрении уголовного дела экс-сенатора от региона Ирины Петиной 2 июля, где должны были допросить Грекова. В начале заседания стало известно, что видеоконференцсвязь с исправительной колонией, в которой содержится Греков, одобрена. Также связь будет с Москвой — там находится его защитник. Как рассказала судья, секретарь заседания получил сведения из исправительной колонии, что Игоря Грекова могут этапировать в Москву. Вероятно, допрос состоится 7 июля. Если этап Грекова помешает допросу, будет создана еще одна заявка.

Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, осужденного за взятки, этапируют в Москву. Об этом стало известно на заседании в Советском районном суде на рассмотрении уголовного дела экс-сенатора от региона Ирины Петиной 2 июля, где должны были допросить Грекова.

В начале заседания стало известно, что видеоконференцсвязь с исправительной колонией, в которой содержится Греков, одобрена. Также связь будет с Москвой — там находится его защитник.

Как рассказала судья, секретарь заседания получил сведения из исправительной колонии, что Игоря Грекова могут этапировать в Москву.

Вероятно, допрос состоится 7 июля. Если этап Грекова помешает допросу, будет создана еще одна заявка.

Далее на заседании у Петиной прокурор продолжил зачитывать письменные материалы уголовного дела. Документы касались должностных обязанностей участников дела.

Напомним, еще на заседании 23 июня был запланирован допрос бывшего вице-губернатора Игоря Грекова, осужденного на 17 лет. Его отложили.

Экс-сенатора от Рязанской области Ирину Петину арестовали летом 2023 года. Ее обвинили в шести эпизодах получения взяток в особо крупном размере. По версии следствия, общая сумма взяточных денег превысила 100 миллионов рублей.

С подробностями уголовных дел бывших рязанских чиновников можно ознакомиться в сюжете РЗН. Инфо.