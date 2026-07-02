Эксперты заявили, что в России зафиксировали переизбыток квартир

По словам специалистов, в последние годы было построено столько домов, что на каждого россиянина уже приходится по квартире. «Но, как правило, это малогабаритное жилье в многоэтажках, которые находятся не там, где люди хотели бы жить», — отметил экономист.

Эксперты заявили, что в России зафиксировали переизбыток квартир. Об этом сообщает «Лента. ру».

По словам специалистов, в последние годы было построено столько домов, что на каждого россиянина уже приходится по квартире.

«Но, как правило, это малогабаритное жилье в многоэтажках, которые находятся не там, где люди хотели бы жить», — отметил экономист.