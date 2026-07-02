Директором Рязанского художественного музея назначили Елену Рохлину

В Рязанском художественном музее имени П. И. Пожалостина произошли кадровые изменения. Новым директором музея назначена Елена Рохлина. Кроме того, на базе музея создается проектный офис по развитию музейной сферы Рязанской области, который возглавит Виктория Филиппова. Министр культуры Екатерина Шуранова представила новые назначения и подчеркнула важность создания проектного офиса для развития музейного дела в регионе. Она отметила, что в работе будут участвовать специалисты ведущих музеев области, что позволит консолидированно создавать новые проекты и оказывать методическую поддержку.

В Рязанском художественном музее имени П. И. Пожалостина произошли кадровые изменения. Новым директором музея назначена Елена Рохлина, сообщает минкультуры по региону.

Кроме того, на базе музея создается проектный офис по развитию музейной сферы Рязанской области, который возглавит Виктория Филиппова.

Министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова представила новые назначения и подчеркнула важность создания проектного офиса для развития музейного дела в регионе. Она отметила, что в работе будут участвовать специалисты ведущих музеев области, что позволит консолидированно создавать новые проекты и оказывать методическую поддержку.

Виктория Филиппова выразила благодарность коллективу музея за совместную работу и подчеркнула важность их вклада в развитие учреждения. Отмечается, что создание проектного офиса направлено на усиление координации между музеями региона, поддержку новых инициатив и повышение эффективности культурных проектов.