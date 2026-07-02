Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
28°
Птн, 03
28°
Сбт, 04
26°
ЦБ USD 77.93 -0.34 03/07
ЦБ EUR 88.71 -0.47 03/07
Нал. USD 79.82 / 80.80 02/07 18:15
Нал. EUR 92.50 / 93.48 02/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
5 часов назад
303
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
Вчера 14:29
1 054
170 квартир в Рязани живут 45 дней без горячей воды. Они боятся остать...
Жители домов №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе уже более...
30 июня 15:05
1 944
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
1 213
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
ЦБ понизил курс доллара до 77,93 рубля на 3 июля
Банк России объявил о новом официальном курсе валют на 3 июля 2026 года. Об этом пишет ТАСС. Курс доллара установлен на уровне 77,9293 рубля, что на 33,59 копейки ниже предыдущего показателя. Также произошло снижение официального курса евро, который теперь составляет 88,7069 рубля, что на 46,85 копейки меньше, чем ранее. Курс китайского юаня также понизился на 1,49 копейки и составляет 11,4693 рубля.

Банк России объявил о новом официальном курсе валют на 3 июля 2026 года. Об этом пишет ТАСС.

Курс доллара установлен на уровне 77,9293 рубля, что на 33,59 копейки ниже предыдущего показателя.

Также произошло снижение официального курса евро, который теперь составляет 88,7069 рубля, что на 46,85 копейки меньше, чем ранее. Курс китайского юаня также понизился на 1,49 копейки и составляет 11,4693 рубля.