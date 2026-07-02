ЦБ понизил курс доллара до 77,93 рубля на 3 июля

Банк России объявил о новом официальном курсе валют на 3 июля 2026 года. Об этом пишет ТАСС. Курс доллара установлен на уровне 77,9293 рубля, что на 33,59 копейки ниже предыдущего показателя. Также произошло снижение официального курса евро, который теперь составляет 88,7069 рубля, что на 46,85 копейки меньше, чем ранее. Курс китайского юаня также понизился на 1,49 копейки и составляет 11,4693 рубля.