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А что в кино? «Дед Фомич», «Касса невест» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Семейная комедия «Дед Фомич» (Россия). Авантюрный дед мечтает собрать всю семью под одной крышей и для этого прикидывается смертельно больным, но когда примирение оказывается сложнее, чем он ожидал, он достаёт запасной план, который срабатывает… почти.

Фантастический триллер «Рейс 298» (США). После столкновения с загадочным вирусом, сильной турбулентности и странных огней за бортом в салон самолёта проникает инопланетное существо, и несколько выживших пытаются укрыться от монстра в грузовом отсеке.

Приключенческая комедия «Касса невест» (Россия). В недалёком будущем обаятельный мошенник Лаврик отправляется в Москву 1913 года, чтобы выполнить задание миллиардера и найти артефакт в банке приданого, но его планы стремится разрушить принципиальная девушка Варя, обладающая сверхчутьём на обманщиков.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».