За год в авариях на перекрестках в Рязанской области погибли 19 человек

Начальник регионального управления Госавтоинспекции Сергей Романов на пресс-конференции отметил, что в 2025 году на перекрестках произошло 406 ДТП, в которых погибли 19 человек. Ранения получили 545 человек. С начала 2026 года на перекрестках зарегистрировано 163 аварии, в которых погибли два человека, еще 236 человек пострадали.