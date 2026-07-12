ВС РФ поразили военные объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске

Групповые удары ВС РФ нанесли в ночь на 12 июля. По данным министерства, поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.