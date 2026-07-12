В Рязанской области освятили обновленный родник

В день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Касимовском округе освятили обновленный родник. Об этом 12 июля сообщил глава муниципального образования Иван Бахилов. Обновленный родник освятили в селе Квасьево Касимовского округа активисты ТОС «Квасьево» при поддержке администрации округа. Ранее там обустроили зону отдыха у купели: установили лестницу и площадку для набора воды.

В день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Квасьево Касимовского округа освятили обновленный родник. Об этом 12 июля сообщил глава муниципального образования Иван Бахилов.

Обновленный родник освятили активисты ТОС «Квасьево» при поддержке администрации округа.

Ранее там обустроили зону отдыха у купели: установили лестницу и площадку для набора воды.

Фото: Telegram-канал Ивана Бахилова.