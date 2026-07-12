В Рязани пожилую пассажирку зажало в дверях маршрутки

Отмечается, что инцидент произошел 10 июля в маршрутке № 53. Автор поста назвала поведение водителя неадекватным. «Не выпускал пассажиров на остановках. Люди пытались зайти в автобус, но водитель закрывал перед ними дверь и зажал дверью пожилую женщину. Неправильно выдавал сдачу пассажирам, если они платили за проезд наличкой (я отдала за проезд 100 рублей, но сдачу получила 60 рублей, хотя стоимость данного маршрута 37 рублей). Прошу принять меры», — написала местная жительница.