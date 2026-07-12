В Рязани мужчина убегал из магазина и растерял похищенные товары

Руководитель расположенного на окраине города супермаркета рассказал, что ночью из магазина похитили алкогольные напитки и упаковки с мясными консервами и сыром. Входные двери торгового заведения взломали. На следующее утро поступило еще одно сообщение о краже спиртного и мясных деликатесов из супермаркета. Сотрудники по описанию внешности узнали 30-летнего рязанца и задержали его. Ранее злоумышленника судили за кражи, разбой, угрозу убийством и изнасилование. Он провел в тюрьме более шести лет и осенью прошлого года освободился.

В Рязани мужчина убегал из магазина и растерял похищенные товары. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Руководитель расположенного на окраине города супермаркета рассказал, что ночью из магазина похитили алкогольные напитки и упаковки с мясными консервами и сыром. Входные двери торгового заведения взломали.

На следующее утро поступило еще одно сообщение о краже спиртного и мясных деликатесов из супермаркета. Сотрудники по описанию внешности узнали 30-летнего рязанца и задержали его. Ранее злоумышленника судили за кражи, разбой, угрозу убийством и изнасилование. Он провел в тюрьме более шести лет и осенью прошлого года освободился.

По предварительной информации полицейских, когда мужчина вернулся из мест лишения свободы, он отправился в Санкт-Петербург к приятелям, где познакомился с местной жительницей. В Рязань мужчина вернулся с ней. Во время очередного застолья кончились напитки и закуски, тогда рязанец отправился в ближайший магазин, взломал двери, набрал пакет спиртного и еды. Ориентировочно, сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

За день похищенное выпили и съели, поэтому следующей ночью злоумышленник отправился в другой супермаркет. На выходе он испугался случайного прохожего и убежал, рассыпав по дороге бутылки и упаковки.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.