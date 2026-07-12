В Рязани 43-летний мужчина перебрал с алкоголем и едва не умер

Отмечается, что супруга обнаружила мужчину дома без сознания и вызвала скорую. Медики заподозрили инсульт и доставили 43-летнего пациента в ОКБ. При сборе данных выяснилось, что он не соблюдал рекомендации терапевта и накануне перебрал с алкоголем. Мужчину подготовили к тромболизису. Тромб растворили за 85 минут. «Тромболитическая терапия — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга. Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3-4,5 часа после появления симптомов инсульта», — пояснил заведующий отделением ОНМК Олег Сорокин.

Врачи ОКБ спасли 43-летнего мужчину с инсультом. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Отмечается, что супруга обнаружила мужчину дома без сознания и вызвала скорую. Медики заподозрили инсульт и доставили 43-летнего пациента в ОКБ.

При сборе данных выяснилось, что он не соблюдал рекомендации терапевта и накануне перебрал с алкоголем. Мужчину подготовили к тромболизису. Тромб растворили за 85 минут.

«Тромболитическая терапия — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга. Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3-4,5 часа после появления симптомов инсульта», — пояснил заведующий отделением ОНМК Олег Сорокин.

Через 15 дней мужчину выписали в удовлетворительном состоянии.