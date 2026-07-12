В Минпросвещения назвали неадекватным желание детей есть мармелад в виде фекалий

По данным агентства, министерство направило в регионы методические рекомендации по регулированию вопросов, связанных с использованием цифровых технологий несовершеннолетними. В документе говорится, что с точки зрения психоневролога нельзя назвать адекватным желание ребенка есть лакомства в виде червей, крови, фекалий и других неприемлемых образов. Уточняется, что такие стремления нередко формируются под влиянием зарубежных видеороликов.

В Минпросвещения назвали неадекватным желание детей есть мармелад в виде фекалий, червей или крови. Об этом 12 июля сообщило ТАСС.

По данным агентства, министерство направило в регионы методические рекомендации по регулированию вопросов, связанных с использованием цифровых технологий несовершеннолетними.

В документе говорится, что с точки зрения психоневролога нельзя назвать адекватным желание ребенка есть лакомства в виде червей, крови, фекалий и других неприемлемых образов. Уточняется, что такие стремления нередко формируются под влиянием зарубежных видеороликов.

В министерстве отметили негативное воздействие рекламы и медиаконтента на пищевой выбор ребенка. Там добавили, что из‑за недостаточно развитого критического восприятия дети 7-11 лет особенно уязвимы к интернет‑челленджам и манипулятивной рекламе.

В Минпросвещения рекомендовали включать в образовательные программы уроки цифровой грамотности, а также запрещать использование устройств за столом и направлять интерес детей к играм в образовательное русло.