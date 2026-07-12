Очереди на АЗС назвали уважительной причиной опоздания на работу

Отмечается, что длинные очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу, так как это экстренные и форс-мажорные обстоятельства. В департаменте уточнили, что важно быстрее сообщить об этом начальству. При этом руководитель может потребовать документы, подтверждающие причины опоздания. В случае, если со стороны начальства поступили претензии, россиянам рекомендовали обратиться в профсоюзную организацию, предъявить собранные документы и факты о форс-мажоре.

Очереди на АЗС назвали уважительной причиной опоздания на работу. Об этом 12 июля сообщило ТАСС со ссылкой на департамент коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Отмечается, что длинные очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу, так как это экстренные и форс-мажорные обстоятельства.

В департаменте уточнили, что важно быстрее сообщить об этом начальству. При этом руководитель может потребовать документы, подтверждающие причины опоздания.

В случае, если со стороны начальства поступили претензии, россиянам рекомендовали обратиться в профсоюзную организацию, предъявить собранные документы и факты о форс-мажоре.