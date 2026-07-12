Очереди на АЗС назвали уважительной причиной опоздания на работу
Отмечается, что длинные очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу, так как это экстренные и форс-мажорные обстоятельства. В департаменте уточнили, что важно быстрее сообщить об этом начальству. При этом руководитель может потребовать документы, подтверждающие причины опоздания. В случае, если со стороны начальства поступили претензии, россиянам рекомендовали обратиться в профсоюзную организацию, предъявить собранные документы и факты о форс-мажоре.
Очереди на АЗС назвали уважительной причиной опоздания на работу. Об этом 12 июля
Отмечается, что длинные очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу, так как это экстренные и форс-мажорные обстоятельства.
В департаменте уточнили, что важно быстрее сообщить об этом начальству. При этом руководитель может потребовать документы, подтверждающие причины опоздания.
В случае, если со стороны начальства поступили претензии, россиянам рекомендовали обратиться в профсоюзную организацию, предъявить собранные документы и факты о форс-мажоре.