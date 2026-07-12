Ночью в Рязани произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась ночью 11 июля на Касимовском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Одна из иномарок получила механические повреждения — у машины разбит бампер. Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.
Ночью в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась ночью 11 июля на Касимовском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Одна из иномарок получила механические повреждения — у машины разбит бампер.
Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.