На трассе в Рязанской области фура вылетела в кювет

ДТП произошло на трассе между Рязанью и Спас-Клепиками, рядом с селом Криуша Клепиковского округа. На опубликованных кадрах видно, что на месте работали сотрудники ДПС. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.

На трассе в Рязанской области фура вылетела в кювет. Об этом 12 июля сообщили в соцсетях.

ДТП произошло на трассе между Рязанью и Спас-Клепиками, рядом с селом Криуша Клепиковского округа.

На опубликованных кадрах видно, что на месте работали сотрудники ДПС.

Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.