В Рязанской области москвич обокрал самарца на автозаправке

Заявитель сообщил, что ехал на личном автомобиле в столицу и остановился пополнить запасы топлива. Заправив машину и купив кофе, водитель вернулся в салон, а спустя час обнаружил пропажу. Оперативники опросили работников заправки и выяснили, что сумку забрал другой клиент, который оплачивал бензин после пострадавшего. Получив описание внешности злоумышленника и госномер его автомобиля, оперативники передали ориентировку коллегам. Вскоре полицейские в Шацком округе остановили разыскиваемую машину. Задержанным оказался мужчина 41 года, житель Московской области, который не успел воспользоваться похищенным. Сумку с деньгами и документами изъяли и вернули владельцу.

В Шацком округе сотрудники полиции раскрыли кражу сумки с деньгами и документами, которую мужчина оставил на местной автозаправочной станции. В отдел МВД обратился житель Самарской области в возрасте 67 лет, сообщивший о пропаже 46 тысяч рублей и личных документов.

Заявитель сообщил, что ехал на личном автомобиле в столицу и остановился пополнить запасы топлива. Заправив машину и купив кофе, водитель вернулся в салон, а спустя час обнаружил пропажу. Оперативники опросили работников заправки и выяснили, что сумку забрал другой клиент, который оплачивал бензин после пострадавшего.

Получив описание внешности злоумышленника и госномер его автомобиля, оперативники передали ориентировку коллегам. Вскоре полицейские в Шацком округе остановили разыскиваемую машину. Задержанным оказался мужчина 41 года, житель Московской области, который не успел воспользоваться похищенным. Сумку с деньгами и документами изъяли и вернули владельцу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. По данной статье мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.