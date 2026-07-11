В Рязанской области через суд взыщут с дроппера деньги, украденные у пенсионерки

Жительница Пронского округа стала жертвой телефонных мошенников. Под влиянием обмана пожилая женщина перевела аферистам более 30 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В ходе расследования сыщики установили владельца банковского счета, на который были переведены украденные средства. Действуя в защиту прав потерпевшей, прокурор обратился в Пронский районный суд с исковым заявлением. Надзорное ведомство требует взыскать с владельца счета, или так называемого дроппера, сумму неосновательного обогащения в пользу обманутой пенсионерки.

Прокуратура Рязанской области подвела итоги работы с обращениями граждан за прошедшую неделю. Информацию опубликовали 11 июля.

В ведомство поступило 602 обращения, по существу разрешено 284 из них. Большинство заявлений касалось нарушений при регистрации сообщений о преступлениях, соблюдения трудового законодательства и действий судебных приставов.

Также сообщается, что жительница Пронского округа стала жертвой телефонных мошенников. Под влиянием обмана пожилая женщина перевела аферистам более 30 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В ходе расследования сыщики установили владельца банковского счета, на который были переведены украденные средства.

Действуя в защиту прав потерпевшей, прокурор обратился в Пронский районный суд с исковым заявлением. Надзорное ведомство требует взыскать с владельца счета, или так называемого дроппера, сумму неосновательного обогащения в пользу обманутой пенсионерки.