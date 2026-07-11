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В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию
По данным Росстандарта, нововведения направлены на повышение качества и безопасности продукции, а также на совершенствование методов контроля и обнаружения фальсификата. Впервые в стране устанавливаются единые требования к детским йогуртам для питания малышей от восьми месяцев до трех лет, а также напиткам из сыворотки для детей от одного года и старше. Оба стандарта вступают в силу с 1 января 2027 года, при этом допускается их досрочное применение.

В России утвердили новые государственные стандарты на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры. Об этом сообщили РИА Новости.

По данным Росстандарта, нововведения направлены на повышение качества и безопасности продукции, а также на совершенствование методов контроля и обнаружения фальсификата.

Впервые в стране устанавливаются единые требования к детским йогуртам для питания малышей от восьми месяцев до трех лет, а также напиткам из сыворотки для детей от одного года и старше. Оба стандарта вступают в силу с 1 января 2027 года, при этом допускается их досрочное применение.

Обновленный стандарт на сливочное масло включает современные методы анализа и алгоритмы выявления фальсификации, а также уточняет требования к упаковке. Аналогичные нормы по расширению перечня сырья и выявлению подделок прописаны в новом ГОСТе на мягкие сыры. Эти документы вступят в силу с 1 января 2028 года. Изменения в стандарт на питьевое молоко актуализируют показатели качества и методы лабораторного контроля, они начнут действовать с первого января 2027 года.