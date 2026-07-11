В России предложили ввести дополнительные зимние каникулы для школьников

По его мнению, такая передышка поможет младшим школьникам восстановить силы в середине учебной четверти. «Как отец восьмерых детей, двое из которых учатся в начальной школе, предлагаю ввести для всех учеников начальных классов дополнительные каникулы в зимний период, — отметил Гриб. — Зима у нас долгая, и малышам нужна передышка. Кроме того, в это время цены в южных регионах ниже, есть возможность недорого съездить в путешествие и уделить время для познания России».

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести для учеников первых-четвертых классов дополнительные зимние каникулы с 22 февраля по 1 марта. Материал опубликован на РИА Новости.

По его мнению, такая передышка поможет младшим школьникам восстановить силы в середине учебной четверти.

«Как отец восьмерых детей, двое из которых учатся в начальной школе, предлагаю ввести для всех учеников начальных классов дополнительные каникулы в зимний период, — отметил Гриб. — Зима у нас долгая, и малышам нужна передышка. Кроме того, в это время цены в южных регионах ниже, есть возможность недорого съездить в путешествие и уделить время для познания России».

Ранее Минпросвещения РФ уже определило даты школьных каникул в новом учебном году для обучающихся по четвертям. Согласно документу, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние — с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летние — с 27 мая по 31 августа 2027 года. Для первых классов предусмотрены отдельные дополнительные каникулы — с 15 по 21 февраля 2027 года.