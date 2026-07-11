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В Касимове 16-летний подросток попался за рулем мотоцикла без прав
9 июля вечером на улице Советская в Касимове инспекторы ДПС остановили мотоцикл SYCMCC 300. За рулем транспортного средства оказался 16-летний подросток, у которого не было водительских прав. Пойманного отстранили от управления, а сам мотоцикл отправили на специализированную стоянку. Материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Несовершеннолетнему водителю грозит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Владельцу мотоцикла, передавшему управление подростку, придется заплатить 30 тысяч рублей.

9 июля вечером на улице Советская в Касимове инспекторы ДПС остановили мотоцикл SYCMCC 300. Об этом сообщили в соцсетях.

За рулем транспортного средства оказался 16-летний подросток, у которого не было водительских прав. Пойманного отстранили от управления, а сам мотоцикл отправили на специализированную стоянку. Материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Несовершеннолетнему водителю грозит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Владельцу мотоцикла, передавшему управление подростку, придется заплатить 30 тысяч рублей.