Жители дома на Вокзальной пожаловались на горы мусора во дворе

По словам горожан, мусорные контейнеры хоть и освобождают, но в последнее время с заметными задержками, а прилегающая площадка буквально заросла завалами отходов. «Территория рядом с контейнерами когда будет расчищена и приведена в порядок? Кто ответственный за это? Скоро невозможно будет подойти к мусорке из-за этих завалов», — возмутились жильцы.

Жители дома № 89 на Вокзальной пожаловались на горы мусора во дворе. Жалобу опубликовали в соцсетях.

По словам горожан, мусорные контейнеры хоть и освобождают, но в последнее время с заметными задержками, а прилегающая площадка буквально заросла завалами отходов.

«Территория рядом с контейнерами когда будет расчищена и приведена в порядок? Кто ответственный за это? Скоро невозможно будет подойти к мусорке из-за этих завалов», — возмутились жильцы.