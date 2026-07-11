Силы ПВО за ночь сбили 178 украинских беспилотников над российскими регионами

Отмечается, что в течение ночи в период с 20.00 10 июля до 8.00 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного. ПВО работали над над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Силы ПВО за ночь сбили 178 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в течение ночи в период с 20.00 10 июля до 8.00 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного.

ПВО работали над над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.