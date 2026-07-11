Павел Малков обсудил с рязанскими аграриями подготовку к уборочной кампании

Глава региона встретился с руководителями сельхозпредприятий со всей Рязанской области на «Дне поля». Малков сообщил, что за последние годы серьезно увеличили посевные площади, в 2026 году заеяно 1 миллион 119 тысяч гектаров. Сейчас идет заготовка кормов, скоро начнется уборка урожая. «Важно, чтобы хозяйства были обеспечены всем необходимым. Поручил держать на контроле вопросы обеспечения горюче-смазочными материалами, подготовки мощностей для хранения урожая и своевременного доведения мер государственной поддержки. В этом году ее общий объем составит 3,7 миллиарда рублей. Наша задача — не только успешно провести уборочную, но и сохранить темпы развития агропромышленного комплекса», — отметил губернатор.