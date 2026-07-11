Опубликован прогноз погоды на 12 июля в Рязанской области

В воскресенье прогнозируется дождь, местами сильный, в отдельных районах Рязанской области будет гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью по области опустится до +12…+17°С, днем прогреется до +18…+23°С.