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Опубликован прогноз погоды на 12 июля в Рязанской области
В воскресенье прогнозируется дождь, местами сильный, в отдельных районах Рязанской области будет гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью по области опустится до +12…+17°С, днем прогреется до +18…+23°С.

Опубликован прогноз погоды на 12 июля в Рязанской области. Информация размещена на сайте МЧС.

В воскресенье прогнозируется дождь, местами сильный, в отдельных районах Рязанской области будет гроза.

Ветер восточный с переходом на юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью по области опустится до +12…+17°С, днем прогреется до +18…+23°С.