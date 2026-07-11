На автобусном маршруте Рыбное — Рязань подняли стоимость проезда

С 6 июля на маршруте № 241 Рыбное — Рязань начали действовать новые тарифы. Согласно объявлению в салоне маршрутки, поездка по направлению Рязань — Рыбное теперь обходится в 117 рублей. Проезд до Черемушек стоит 90 рублей, местный тариф составляет 40 рублей.

На автобусном маршруте Рыбное — Рязань подняли стоимость проезда. Об этом сообщили на «Рыбное. нет».

С 6 июля на маршруте № 241 Рыбное — Рязань начали действовать новые тарифы. Согласно объявлению в салоне маршрутки, поездка по направлению Рязань — Рыбное теперь обходится в 117 рублей. Проезд до Черемушек стоит 90 рублей, местный тариф составляет 40 рублей.

Маршрут № 241 остается одним из ключевых для жителей Рыбного, которые ежедневно ездят в областную столицу на работу, учебу, по медицинским и бытовым делам.