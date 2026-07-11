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Мусорные площадки Рязани планируют оборудовать видеокамерами
По словам Ясинского, видеозапись позволит фиксировать факты выброса мусора в неположенных местах и привлекать виновных к ответственности.

Мусорные площадки Рязани планируют оборудовать видеокамерами для фиксации нарушителей. Об этом сообщил мэр Борис Ясинский.

По словам Ясинского, видеозапись позволит фиксировать факты выброса мусора в неположенных местах и привлекать виновных к ответственности.

Также мэр дал ряд поручений по другим обращениям горожан. Ресурсным организациям предписано привести в порядок просевшие люки колодцев, а профильному управлению — проконтролировать этот процесс. Часть вопросов по благоустройству планируется решить через программу местных инициатив. В работу взяты обращения по ремонту дорог на 1-м Сиреневом проезде, покосу травы вокруг самолета на улице Дягилевской и проверке коммерческих объектов на 7-м Мервинском проезде. В последнем районе также организуют рейды с ГАИ по большегрузам, игнорирующим запрещающие знаки.