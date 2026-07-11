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16% компаний Рязани принимают на работу несовершеннолетних
Согласно данным исследования сервиса по поиску работы SuperJob, шесть процентов компаний официально трудоустраивают несовершеннолетних, а еще десять процентов предлагают им только стажировку. Крупный и средний бизнес охотнее привлекает молодых сотрудников, поскольку обладает ресурсами для их обучения. Среди предприятий, где работает более 100 человек, долю подростков составляют 24%, тогда как в малом бизнесе этот показатель не превышает восьми процентов. Чаще всего школьникам предлагают вакансии курьеров, промоутеров, продавцов и помощников в заведениях общепита. Сами подростки также массово откликаются на позиции сборщиков заказов и разнорабочих.

Каждое шестое предприятие Рязани летом готово взять на работу или стажировку подростка. Согласно данным исследования сервиса по поиску работы SuperJob, шесть процентов компаний официально трудоустраивают несовершеннолетних, а еще десять процентов предлагают им только стажировку.

Крупный и средний бизнес охотнее привлекает молодых сотрудников, поскольку обладает ресурсами для их обучения. Среди предприятий, где работает более 100 человек, долю подростков составляют 24%, тогда как в малом бизнесе этот показатель не превышает восьми процентов.

Чаще всего школьникам предлагают вакансии курьеров, промоутеров, продавцов и помощников в заведениях общепита. Сами подростки также массово откликаются на позиции сборщиков заказов и разнорабочих.