16% компаний Рязани принимают на работу несовершеннолетних

Согласно данным исследования сервиса по поиску работы SuperJob, шесть процентов компаний официально трудоустраивают несовершеннолетних, а еще десять процентов предлагают им только стажировку. Крупный и средний бизнес охотнее привлекает молодых сотрудников, поскольку обладает ресурсами для их обучения. Среди предприятий, где работает более 100 человек, долю подростков составляют 24%, тогда как в малом бизнесе этот показатель не превышает восьми процентов. Чаще всего школьникам предлагают вакансии курьеров, промоутеров, продавцов и помощников в заведениях общепита. Сами подростки также массово откликаются на позиции сборщиков заказов и разнорабочих.

Каждое шестое предприятие Рязани летом готово взять на работу или стажировку подростка. Согласно данным исследования сервиса по поиску работы SuperJob, шесть процентов компаний официально трудоустраивают несовершеннолетних, а еще десять процентов предлагают им только стажировку.

Крупный и средний бизнес охотнее привлекает молодых сотрудников, поскольку обладает ресурсами для их обучения. Среди предприятий, где работает более 100 человек, долю подростков составляют 24%, тогда как в малом бизнесе этот показатель не превышает восьми процентов.

Чаще всего школьникам предлагают вакансии курьеров, промоутеров, продавцов и помощников в заведениях общепита. Сами подростки также массово откликаются на позиции сборщиков заказов и разнорабочих.