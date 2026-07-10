Жительница Рязанской области отметила 95-летний юбилей

В пятницу, 10 июля, 95-летний юбилей отметила жительница деревни Горки Надежда Денисовна Никитина. Об этом сообщили в администрации Спасского округа. Надежда Денисовна — ветеран труда и инвалид I группы по зрению. С юных лет она работала на торфоразработках, а затем долгие годы трудилась в животноводстве в колхозе «Факел». С юбилеем именинницу поздравила начальник отдела «Панинский» Надежда Чернецова, пожелав ей здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

В пятницу, 10 июля, 95-летний юбилей отметила жительница деревни Горки Надежда Денисовна Никитина. Об этом сообщили в администрации Спасского округа.

Надежда Денисовна — ветеран труда и инвалид I группы по зрению. С юных лет она работала на торфоразработках, а затем долгие годы трудилась в животноводстве в колхозе «Факел».

С юбилеем именинницу поздравила начальник отдела «Панинский» Надежда Чернецова, пожелав ей здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Фото: администрация Спасского округа.