Жительница Кадомского района лишилась 7 млн рублей из-за телефонных мошенников

По данным прокуратуры, с января по февраль 2025 года пенсионерка, поверив мошенникам, перевела 7 млн рублей на указанный ими так называемый «безопасный» расчетный счет. Выяснилось, что деньги поступили на счет жителя Иркутской области, который, по данным правоохранителей, выполнял роль «дроппера». Прокурор направил в суд иск о взыскании с мужчины суммы неосновательного обогащения и процентов за незаконное пользование чужими деньгами. Требования были удовлетворены в полном объеме.

Жительница Кадомского района лишилась 7 млн рублей из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, с января по февраль 2025 года пенсионерка, поверив мошенникам, перевела 7 млн рублей на указанный ими так называемый «безопасный» расчетный счет.

Выяснилось, что деньги поступили на счет жителя Иркутской области, который, по данным правоохранителей, выполнял роль «дроппера».

Прокурор направил в суд иск о взыскании с мужчины суммы неосновательного обогащения и процентов за незаконное пользование чужими деньгами. Требования были удовлетворены в полном объеме.