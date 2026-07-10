Власти ответили на жалобу о свалке в Спас-Клепиках

Жительница Спас-Клепиков пожаловалась на переполненную контейнерную площадку на улице Урицкого. Соответствующий пост появился в социальных сетях. По словам женщины, мусорная площадка находится в неудовлетворительном состоянии уже долгое время. Она также предложила установить контейнер для строительных отходов, чтобы предотвратить образование стихийной свалки. В администрации Клепиковского округа сообщили, что уже направили заявку региональному оператору. Свалку пообещали убрать в течение недели.

Жительница Спас-Клепиков пожаловалась на переполненную контейнерную площадку на улице Урицкого. Соответствующий пост появился в социальных сетях.

По словам женщины, мусорная площадка находится в неудовлетворительном состоянии уже долгое время. Она также предложила установить контейнер для строительных отходов, чтобы предотвратить образование стихийной свалки.

В администрации Клепиковского округа сообщили, что уже направили заявку региональному оператору. Свалку пообещали убрать в течение недели.

Кроме того, в администрации пояснили, что сейчас специалисты по техническим причинам вывозят отходы только из мусорных баков объемом 0,75 кубометра. Власти также заявили, что совместно с регоператором рассмотрят возможность установки на этой улице бункера для крупногабаритного и строительного мусора.