Власти напомнили рязанцам о запрете публикации последствий атак БПЛА
В сообщении напомнили, что публикация фото и видео последствий террористических атак запрещена. «Размещение такого контента выгодно только врагу! Не снимайте и не пересылайте никому такие фото и видео», — говорится в сообщении. Подробнее — в карточках.
Власти напомнили рязанцам о запрете публикации последствий атак БПЛА. Пост опубликован 10 июля в соцсетях региональной опергруппы.
В сообщении напомнили, что публикация фото и видео последствий террористических атак запрещена.
«Размещение такого контента выгодно только врагу! Не снимайте и не пересылайте никому такие фото и видео», — говорится в сообщении.
Подробнее — в карточках.
Фото: канал опергруппы Рязанской области на платформе «Макс».