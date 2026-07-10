Власти напомнили рязанцам о запрете публикации последствий атак БПЛА

В сообщении напомнили, что публикация фото и видео последствий террористических атак запрещена. «Размещение такого контента выгодно только врагу! Не снимайте и не пересылайте никому такие фото и видео», — говорится в сообщении. Подробнее — в карточках.