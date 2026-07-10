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Опубликован прогноз погоды на 11 июля в Рязанской области
В субботу, 11 июля, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти, 6-11 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +14, +19°С, днем поднимется до +22, +27°С.

В субботу в Рязанской области ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В субботу, 11 июля, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточной четверти, 6-11 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +14, +19°С, днем поднимется до +22, +27°С.