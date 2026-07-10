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В Рязанской области сгорела дача
Пожар случился 9 июля в селе Санское Шиловского района. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 01:31. Горел дом сезонного проживания. В тушении участвовали шесть человек, две спецмашины. Также на месте работала добровольная пожарная команда. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Пострадавших нет.

В Рязанской области сгорела дача. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар случился 9 июля в селе Санское Шиловского района. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 01:31. Горел дом сезонного проживания.

В тушении участвовали шесть человек, две спецмашины. Также на месте работала добровольная пожарная команда.

Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

Пострадавших нет.