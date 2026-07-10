В Рязанской области сгорела дача

Пожар случился 9 июля в селе Санское Шиловского района. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 01:31. Горел дом сезонного проживания. В тушении участвовали шесть человек, две спецмашины. Также на месте работала добровольная пожарная команда. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Пострадавших нет.